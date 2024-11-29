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Венгрия призывает Евросоюз пересмотреть санкции против России

1:13
Экономика

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз пересмотреть свою политику санкций в отношении России, введенных из-за конфликта на Украине. По его мнению, санкции наносят существенный ущерб европейской экономике и нарушают нормальное функционирование мировой торговли.

сийярто
Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сийярто

Сийярто отметил, что обсуждал последствия санкций на международном уровне, включая встречи с представителями Всемирной торговой организации в Женеве. Он подчеркнул, что санкции негативно сказываются на глобальном торговом обмене.

Венгрия, по словам Сийярто, будет защищать свою экономику от последствий санкций посредством стратегии экономического нейтралитета. Она предполагает развитие взаимовыгодных отношений с партнерами как на Западе, так и на Востоке, независимо от идеологических или политических соображений.

Министр подчеркнул, что политика экономического нейтралитета позволит Венгрии избежать негативных последствий провальной политики санкций, проводимой Евросоюзом, и обеспечит устойчивый рост венгерской экономики в долгосрочной перспективе, сообщает ТАСС.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: "Страна венгров, Венгерская страна" — magyar (мо́дёр) "венгерская" и ország (о́рсаг) "страна") — государство в Центральной Европе.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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