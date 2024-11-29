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В России предлагают использовать Пушкинскую карту для транспортных расходов

1:03
Экономика

Оплата транспортных услуг в России с помощью средств Пушкинской карты может вдохновить молодежь на внутренние путешествия. Такое мнение высказал заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков на ЭКГ-форуме ответственного бизнеса.

Поезд Ласточка "Кострома - Москва" прибыл на жд станцию "Ростов-Ярославский"
Фото: commons.wikimedia.org by Sportsmentos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поезд Ласточка "Кострома - Москва" прибыл на жд станцию "Ростов-Ярославский"

"А не подумать ли нам, чтобы, чисто теоретически, деньги, которые лежат на Пушкинской карте, можно было бы тратить в том числе на транспорт, если студент или молодой человек едет смотреть свою страну", — заявил он на пленарном заседании "Золотое кольцо России: новые взгляды, смыслы и вызовы".

Также Маков отметил, что чтобы привлечь молодежь к поездкам по России, необходимо развивать доступную и бюджетную инфраструктуру и поддерживать событийный туризм, создавая новые привлекательные направления, сообщает ТАСС.

По его словам, в Костромской области одним из ключевых факторов развития стал туристический бренд "Дед Мазай" — персонаж, созданный русским поэтом Николаем Некрасовым.

 

Уточнения

Костромска́я о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в Центральный федеральный округ.
 

"Пушкинская карта" — программа культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории России, презентованная 30 августа 2021 года.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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