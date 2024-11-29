Работники Volkswagen объявили о забастовках в декабре

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall Германии объявил о начале забастовок сотрудниками Volkswagen в декабре.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Логотип Volkswagen

Это решение связано с намерениями автопроизводителя закрыть некоторые заводы и сократить рабочие места, передает РИА Новости.

Как отметил Торстен Грёгер, представитель от профсоюза, руководство компании не исключает реализацию таких мер. По словам Грёгера, на переговорах по тарифам была представлена общая концепция, и компания готова обсуждать эту позицию, однако сохраняет за собой возможность закрытия заводов и массовых сокращений.

Он также предостерег, что это может привести к одному из самых значительных трудовых конфликтов за последние годы.

Рабочие на всех предприятиях готовы к забастовкам, и их масштаб, а также продолжительность будут зависеть от позиции компании в ходе переговоров.

Очередной раунд переговоров запланирован на 9 декабря. До этого момента профсоюз планирует активизировать давление на Volkswagen, используя забастовки как основное средство борьбы.

Уточнения

Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.