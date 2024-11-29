Колебания курса рубля вызваны временными факторами — ожидается восстановление

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В пятницу, 29 ноября, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что колебания курса рубля на текущей неделе вызваны временными факторами, включая спекулятивные элементы.

Фото: Pixabay by Sächsisch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

По словам руководителя министерства, сейчас российский торговый баланс остается "крепким", и правительство совместно с Банком России активно работают над необходимыми мерами, пишет argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости. Решетников отметил, что после того, как напряженность на рынке утихнет, курс рубля вернется к своим основным значениям.

Кроме того, министр подчеркнул, что российские компании-экспортеры продолжают функционировать стабильно, в то время как восстанавливается импорт и осуществляется выполнение внешнеторговых контрактов.

Уточнения

Официальный курс иностранных валют по отношению к рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.





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