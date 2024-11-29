Получение кредита под залог дома — какие риски связаны с материнским капиталом

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Под залог дома, приобретенного на средства материнского капитала, возможно получение кредита. Однако в данном случае потребуется участие органов опеки.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain Ипотека

Об этом сообщил в интервью URA.RU юрист "Единого Центра Защиты" Денис Варфоломеев, который разъяснил важные моменты, связанные с таким решением. Одним из ключевых аспектов является необходимость получения разрешения органов опеки для оформления кредита под залог дома.

Дело в том, что маткапитал предназначен в первую очередь для детей, а это подразумевает, что приобретенное жилье также считается их собственностью. Более того, если сделка угрожает правам детей, органы опеки могут ее оспорить.

Кроме того, если дом, приобретенный на маткапитал, является единственным жильем для семьи, то разрешение на кредит получить не удастся, подчеркнул Варфоломеев.

Юрист предложил два совета, которые могут повысить вероятность одобрения кредита под залог дома, купленного за маткапитал.

Во-первых, шансы получения разрешения увеличиваются, если у семьи имеется еще какое-то жилье, отличающееся меньшей площадью и менее выгодным местоположением. В таком случае можно выделить доли в этом жилье для каждого члена семьи, тем самым повысив вероятность того, что дом, приобретенный на маткапитал, будет принят в залог под вашу долю.

Во-вторых, родители могут зарегистрировать своего ребенка не по адресу нового дома, а по другому, что позволит получить кредит под залог ваших активов без каких-либо дополнительных ограничений.

Перед тем, как предпринимать какие-либо действия, рекомендуется проконсультироваться с представителем Социального фонда России для получения более детальной информации и рекомендаций.

Уточнения

Залог в гражданском праве — имущество или другие ценности, находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа.





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