Китай усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения в РФ

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 декабря Китай вводит обновлённые правила экспортного контроля, что усложнит поставки в Россию ряда товаров, включая химию, металлы, технику и IT-оборудование.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Торговый порт с контейнеровозами

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский рассказал, что эти изменения заставят бизнес перестраивать логистику, что неизбежно приведёт к росту цен на конечные товары, пишут "Известия".

Заместитель директора ИКСА РАН Павел Кузнецов отметил, что новые меры экспортного контроля КНР будут касаться не только России, но и других стран. Особое внимание уделяется товарам двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и военных целях.

Под эту категорию попадают товары и информация, применяемые при создании оружия массового уничтожения и средств его доставки. Теперь для экспорта таких товаров потребуется не только лицензия, но и детальная информация о конечном получателе, подчеркнул эксперт.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.



Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.