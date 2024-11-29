Названы конкретные сроки восстановления Украины

Украинская банковская система не обладает достаточным капиталом для масштабного восстановления страны после завершения военных действий.
Такое мнение в беседе с украинскими СМИ выразил глава правления Райффайзенбанка на Украине Александр Писарук.
По его прогнозам, активные восстановительные процессы могут стартовать лишь в 2025 году или в период 2026–2027 годов, при условии завершения конфликта или подписания мирного договора. Писарук отметил, что банковская система Украины обладает крайне ограниченными ресурсами, с активами, составляющими около 60% ВВП, что является одним из самых низких показателей в мире.
Кроме того, объём кредитного портфеля страны оценивается в 15% ВВП, что также указывает на ограниченные возможности для финансирования развития.
28 ноября Владимир Зеленский утвердил бюджет страны на 2025 год, предусматривающий дефицит в размере 1,55 триллиона гривен (более $37,3 миллиарда).
Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).
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