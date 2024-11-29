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Названы конкретные сроки восстановления Украины

1:13
Экономика

Украинская банковская система не обладает достаточным капиталом для масштабного восстановления страны после завершения военных действий.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Такое мнение в беседе с украинскими СМИ выразил глава правления Райффайзенбанка на Украине Александр Писарук.

По его прогнозам, активные восстановительные процессы могут стартовать лишь в 2025 году или в период 2026–2027 годов, при условии завершения конфликта или подписания мирного договора. Писарук отметил, что банковская система Украины обладает крайне ограниченными ресурсами, с активами, составляющими около 60% ВВП, что является одним из самых низких показателей в мире.

Кроме того, объём кредитного портфеля страны оценивается в 15% ВВП, что также указывает на ограниченные возможности для финансирования развития.

28 ноября Владимир Зеленский утвердил бюджет страны на 2025 год, предусматривающий дефицит в размере 1,55 триллиона гривен (более $37,3 миллиарда).

Уточнения

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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