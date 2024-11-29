ЦБ повысит ключевую ставку до 25%! Что будет с долларом и рублём в 2025 году?

Эксперты допускают, что Банк России может повысить ключевую ставку до 25% уже на ближайшем заседании.
В интервью РБК аналитики высказали свои прогнозы относительно дальнейших перспектив курса рубля.
Главный экономист компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин предполагает, что к концу 2025 года доллар может закрепиться на уровне 110 рублей. По его мнению, укрепление российской экономики способствует удешевлению рубля.
Он также выразил ожидание, что на рубеже 2024-2025 годов рубль может временно подорожать, а к отметке в 100 рублей за доллар возможно возвращение уже в начале следующего года. Причиной тому эксперт называет сезонное давление на импорт.
Между тем в УК "Альфа-Капитал" считают, что при сбалансированном торговом балансе справедливый курс доллара составляет 80-85 рублей. Однако, учитывая санкционные ограничения и сопутствующие риски, реальный курс рубля, по мнению специалистов компании, будет находиться в диапазоне 90-95 рублей.
Ключевая ставка Банка России (англ
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.
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