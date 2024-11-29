Норвегия увеличивает помощь Украине до €3 млрд

Правительство Норвегии одобрило увеличение финансовой помощи Украине до 35 млрд норвежских крон (€3 млрд). Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте кабмина.
Поддержка будет продлена еще на три года, а общий срок программы продлен до 2030 года, сообщает ТАСС. Из выделенной суммы 22,5 млрд крон предназначены для военной помощи, а 12,5 млрд крон пойдут на гуманитарные и гражданские нужды.
Ранее сообщалось, что Молдавия может сменить маршрут поставок газа из-за Украины, а Европейский банк отказал Украине в помощи из-за олигарха.
Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
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