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Норвегия увеличивает помощь Украине до €3 млрд

0:46
Экономика

Правительство Норвегии одобрило увеличение финансовой помощи Украине до 35 млрд норвежских крон (€3 млрд). Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Флаг Норвегии
Фото: www.flickr.com by Graeme Maclean, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Норвегии

Поддержка будет продлена еще на три года, а общий срок программы продлен до 2030 года, сообщает ТАСС. Из выделенной суммы 22,5 млрд крон предназначены для военной помощи, а 12,5 млрд крон пойдут на гуманитарные и гражданские нужды.

Ранее сообщалось, что Молдавия может сменить маршрут поставок газа из-за Украины, а Европейский банк отказал Украине в помощи из-за олигарха.

Уточнения

Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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