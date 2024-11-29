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Бизнесу назвали пути снижения налоговой нагрузки в 2025 году

1:46
Экономика

2025 год стал "годом зарплатных налогов", что связано с введением прогрессивной шкалы НДФЛ и ростом страховых взносов.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

На конференции "Налоговые итоги года" эксперты предложили бизнесу пересмотреть подход к налогообложению выплат персоналу.

Советник компании Taxology Егор Лысенко выделил ключевые аспекты, где компании могут снизить налоговую нагрузку: оплата питания, жилья и других компенсаций.

Лысенко подчеркнул, что при налогообложении важно учитывать, в чьих интересах осуществляется выплата. Например, если работодатель предоставляет питание или жилье по законодательным обязательствам, то такие выплаты могут не облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Однако, при персонифицированных или дополнительных компенсациях, например, в элитном жилье, компании рискуют столкнуться с налоговыми доначислениями.

Другие эксперты отметили, что предложенные подходы сопряжены с рисками. Руководитель налогового департамента "Норникеля" Светлана Павленко подчеркнула сложность доказывания экономической выгоды по НДФЛ из-за недостаточной четкости в законодательстве. Юлия Бекетова из Kept добавила, что позиция Минфина и ФНС может противоречить судебной практике, что требует от компаний ресурсов для защиты своей позиции, сообщает РБК.

Эксперты призывают бизнес не только анализировать текущие налоговые обязательства, но и документально подтверждать экономическую обоснованность всех выплат. Особенно это актуально для премий, которые компании могут переносить, чтобы избежать повышенных ставок НДФЛ.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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