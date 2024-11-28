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Украинским банкам не хватит средств для реконструкции страны

0:54
Экономика

Глава правления украинского Райффайзенбанка Александр Писарук заявил, что банковская система Украины не обладает достаточным капиталом для восстановления экономики страны после завершения боевых действий.

флаг украины
Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
флаг украины

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что даже при прекращении военных действий или заключении мирного договора с Россией начало масштабной реконструкции возможно только в 2025–2027 годах.

Писарук подчеркнул, что украинские банки располагают одними из самых маленьких активов в мире — они составляют всего 60% ВВП страны. Кроме того, кредитный портфель Украины остается на крайне низком уровне — 15% от валового внутреннего продукта, что затрудняет возможность привлечения необходимых инвестиций для восстановления.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

Реконстру́кция — восстановление; процесс обновления устаревшего объекта.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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