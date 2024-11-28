Украинским банкам не хватит средств для реконструкции страны

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава правления украинского Райффайзенбанка Александр Писарук заявил, что банковская система Украины не обладает достаточным капиталом для восстановления экономики страны после завершения боевых действий.

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ флаг украины

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что даже при прекращении военных действий или заключении мирного договора с Россией начало масштабной реконструкции возможно только в 2025–2027 годах.

Писарук подчеркнул, что украинские банки располагают одними из самых маленьких активов в мире — они составляют всего 60% ВВП страны. Кроме того, кредитный портфель Украины остается на крайне низком уровне — 15% от валового внутреннего продукта, что затрудняет возможность привлечения необходимых инвестиций для восстановления.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.



Реконстру́кция — восстановление; процесс обновления устаревшего объекта.



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