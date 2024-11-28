Глава правления украинского Райффайзенбанка Александр Писарук заявил, что банковская система Украины не обладает достаточным капиталом для восстановления экономики страны после завершения боевых действий.
В интервью агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что даже при прекращении военных действий или заключении мирного договора с Россией начало масштабной реконструкции возможно только в 2025–2027 годах.
Писарук подчеркнул, что украинские банки располагают одними из самых маленьких активов в мире — они составляют всего 60% ВВП страны. Кроме того, кредитный портфель Украины остается на крайне низком уровне — 15% от валового внутреннего продукта, что затрудняет возможность привлечения необходимых инвестиций для восстановления.
Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.
Реконстру́кция — восстановление; процесс обновления устаревшего объекта.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.