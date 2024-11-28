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Продажи новостроек в России могут рухнуть на треть к 2025 году

1:15
Экономика

К 2025 году рынок первичной недвижимости в России может сократиться на 19-35%, что станет следствием ухудшения условий ипотечного кредитования и снижения покупательской способности граждан, сообщает консалтинговая компания "Яков и партнеры".

Стройка в Тюмени
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройка в Тюмени

Согласно базовому прогнозу, объем продаж новостроек может упасть с 7,5 трлн рублей в 2023 году до 5,3 трлн рублей в 2025 году. Основные факторы спада — пересмотр условий льготной ипотеки, рост ключевой ставки Центрального банка и общее снижение уровня доходов населения.

Эксперты отмечают, что рост себестоимости строительства усиливает нагрузку на застройщиков, что может привести к заморозке или отмене ряда проектов. Примерно треть девелоперов рискуют столкнуться с убытками из-за сокращения рынка и увеличения затрат, передает ТАСС.

По мнению директора практики "Недвижимость и развитие территорий" Анны Данченок, девелоперы будут вынуждены пересмотреть свою политику, активно сокращая издержки, чтобы сохранить финансовую устойчивость.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Покупа́тельная спосо́бность — экономический показатель, обратно пропорциональный количеству валюты, необходимой для покрытия определённой потребительской корзины из товаров и услуг.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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