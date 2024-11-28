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Молдавия может сменить маршрут поставок газа из-за Украины

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Экономика

В Молдавии выразили обеспокоенность возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что в случае сохранения неопределенности власти республики обратятся к Европейской комиссии за помощью. Это необходимо для поиска компромисса, который обеспечит стабильное газоснабжение страны.

Ключевыми рисками прекращения транзита Чебан назвал отказ украинских властей продлевать договор и продолжающиеся военные действия. В случае ухудшения ситуации Молдавия начнет искать альтернативные пути доставки энергоносителей, в том числе через трансбалканский коридор.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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