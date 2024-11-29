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Перезагрузка аграрного сектора — Путин одобрил покупку Русской элеваторной компании у Louis Dreyfus

1:04
Экономика

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о заключении сделки на выкуп 100% долей в ООО "Русская Элеваторная Компания". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. 

Элеватор для хранения зерна
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Элеватор для хранения зерна

"Русская Элеваторная Компания" является частью международного холдинга Louis Dreyfus и управляла сетью зернохранилищ по всей стране.

Весной 2023 года холдинг Louis Dreyfus объявил о прекращении своей торговой деятельности по экспорту российского зерна, после чего стало известно о намерении компании продать свои активы новому владельцу в России.

Ранее в ноябре британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил свою деятельность в России и продал свои местные активы компании, основанной российскими топ-менеджерами.

Шведская Ingka Group, которой принадлежит бренд сети магазинов товаров для дома IKEA, также завершила процесс продажи своих активов в России в этом месяце.

Уточнения

Элеватор — сооружение для хранения зерна.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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