Перезагрузка аграрного сектора — Путин одобрил покупку Русской элеваторной компании у Louis Dreyfus

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о заключении сделки на выкуп 100% долей в ООО "Русская Элеваторная Компания". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
"Русская Элеваторная Компания" является частью международного холдинга Louis Dreyfus и управляла сетью зернохранилищ по всей стране.
Весной 2023 года холдинг Louis Dreyfus объявил о прекращении своей торговой деятельности по экспорту российского зерна, после чего стало известно о намерении компании продать свои активы новому владельцу в России.
Ранее в ноябре британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил свою деятельность в России и продал свои местные активы компании, основанной российскими топ-менеджерами.
Шведская Ingka Group, которой принадлежит бренд сети магазинов товаров для дома IKEA, также завершила процесс продажи своих активов в России в этом месяце.
Элеватор — сооружение для хранения зерна.
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