В Китае растёт спрос на швейцарский шоколад

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Chocosuisse, в 2023 году швейцарская шоколадная промышленность продала 207 807 тонн шоколада, включая плитки и шоколад в небольших упаковках, глазурь, шоколадные кондитерские изделия, сезонные товары и порошок.

Фото: flickr.com by Keven Law, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Разные виды шоколада

Экспорт швейцарского шоколада в Китай "неуклонно растёт", заявил Роджер Верли, директор ассоциации Chocosuisse, в недавнем интервью агентству "Синьхуа". За последние 10 лет экспорт в Китай увеличился более чем в три раза.

Отвечая на вопрос о ключевых факторах спроса и предложения, Верли подчеркнул, что предпочтения потребителей меняются в зависимости от праздников, обстоятельств, а спрос на шоколад премиум-класса (особенно темный), ручной работы растёт.

"У швейцарского шоколада в Китае гораздо больший потенциал", — отметил Верли.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».





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