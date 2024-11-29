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Между молотом и наковальней — для Японии наступает эра торговой напряжённости с США и Китаем

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Экономика

После убедительной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Токио готовится к существенным изменениям в торговле.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Японии придётся искать баланс между приоритетами: быть в союзе с США и не растерять экономическую связь с Китаем. 

В Токио все обсуждения касаются того, как вторая администрация Трампа будет подходить к вопросам международной торговли и прямых иностранных инвестиций.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал переключить внимание США на Индо-Тихоокеанский регион, где угроза исходит от Китая, ввести новые тарифы, которые потенциально могут нанести ущерб и японской промышленности, и сорвать многомиллионную сделку, которая позволила бы японской компании взять под контроль U. S. Steel — шаг, который, возможно, принёс бы пользу обеим странам.

Уточнения

Бала́нс — система показателей, которые характеризуют соотношение или равновесие в каком-либо постоянно изменяющемся явлении.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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