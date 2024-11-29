В Дании перестали работать мобильные телефоны и остановилось железнодорожное сообщение

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пока американцы празднуют День благодарения, поедая индейку с картошкой, в Дании произошёл масштабный сбой в работе телекоммуникаций, из-за которого перестали работать мобильные телефоны и остановилось железнодорожное сообщение.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина держится за голову

Немецкий новостной сайт Der Spiegel сообщает, что в четверг сеть TDC Net потерпела общенациональное отключение из-за технических неполадок. Точная причина пока не разглашается.

Предполагается, что обновление программного обеспечения прошло неудачно.

Инцидент произошёл через десять дней после того, как китайский сухогруз, перевозивший российские удобрения, повредил два подводных оптоволоконных кабеля, соединяющих Финляндию, Германию, Швецию и Литву через Балтийское море.

Уточнения

Волоконно-оптический кабель — кабель на основе волоконных световодов, предназначенный для передачи оптических сигналов в линиях связи, в виде фотонов (света).



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