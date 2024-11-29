Фармзавод запустят в Петербурге в 2025 году

Фармацевтический завод компании "Р-Фарм" планируется открыть в Санкт-Петербурге в 2025 году в рамках первого офсетного контракта. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков на международной выставке-форуме "Российский промышленник".
Новое высокотехнологичное производство полного цикла будет производить 31 наименование лекарств.
В течение семи лет власти города будут закупать медикаменты с этого завода, чтобы удовлетворить потребности льготников и обеспечить загрузку мощностей предприятия.
Действие соглашения рассчитано на 10 лет, об этом сообщает DP.RU.
Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
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