Фармзавод запустят в Петербурге в 2025 году

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фармацевтический завод компании "Р-Фарм" планируется открыть в Санкт-Петербурге в 2025 году в рамках первого офсетного контракта. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков на международной выставке-форуме "Российский промышленник".

Фото: pxhere.com Лекарства

Новое высокотехнологичное производство полного цикла будет производить 31 наименование лекарств.

В течение семи лет власти города будут закупать медикаменты с этого завода, чтобы удовлетворить потребности льготников и обеспечить загрузку мощностей предприятия.

Действие соглашения рассчитано на 10 лет, об этом сообщает DP.RU.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.





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