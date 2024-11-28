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Турция начнёт импортировать СПГ из Омана с 2025 года

1:09
Экономика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 2025 года Турция начнет получать сжиженный природный газ (СПГ) из Омана. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, который находится с визитом в Турции.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

"В соответствии с договоренностями между нашей компанией Bota и ее оманскими коллегами мы вступаем в новую эру сотрудничества в сфере энергетики. В 2025 году начнутся поставки сжиженного газа из Омана", — отметил Эрдоган.

Президент добавил, что страны планируют увеличить объем двусторонней торговли до $5 млрд в ближайшем будущем. Он также подчеркнул, что турецкие строительные компании уже реализовали проекты в Омане на сумму около $7 млрд и обсудили новые перспективы сотрудничества до 2040 года.

По словам Эрдогана, ожидается, что встречи представителей Омана с турецким бизнесом приведут к конкретным результатам, передает ТАСС.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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