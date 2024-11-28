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Россия обсудила с Казахстаном транспортировку нефти и газа

0:52
Экономика

Россия и Казахстан обсудили создание новых маршрутов для транспортировки нефти и газа через казахстанскую территорию, главным образом в Китай. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после саммита ОДКБ в Астане.

Владимир Путин
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

"Мы обсуждали и возможности создания новых маршрутов для прокачки наших продуктов — нефти и газа — в третьи страны, прежде всего в Китайскую Народную республику, в том числе через территорию или по территории Казахстана. Это очень выгодные, интересные маршруты и перспективные проекты", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что реализация таких проектов укрепит стабильность мировой экономики, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а для России станет важным шагом в расширении доступа к международным энергетическим рынкам, сообщает "Интерфакс". 

 

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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