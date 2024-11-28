В Челябинской области проведут федеральный эксперимент по новому налоговому режиму

В Челябинской области стартует эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (УСН). Новый специальный налоговый режим начнет действовать с 1 января 2025 года. Законопроект был принят на заседании Заксобрания 28 ноября 2024 года.
Как пояснила исполняющая обязанности министра экономического развития Челябинской области Марина Клочкова, автоматизированная УСН будет предназначена для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, численность сотрудников которых не превышает пяти человек. Годовой доход таких предприятий не должен превышать 60 миллионов рублей, а остаточная стоимость их имущества — 150 миллионов рублей.
Налогоплательщики смогут выбрать, какой из двух объектов налогообложения применять: доходы по ставке в 8% или доходы с учетом уменьшения на расходы по ставке в 20%. При этом специальные льготные ставки, действующие в Челябинской области, использовать не получится. Также исключено одновременное применение других специальных налоговых режимов.
Налог будет рассчитываться автоматически налоговым органом на основе данных контрольно-кассовой техники обслуживающего банка и информации, представленной в личном кабинете налогоплательщика.
Ожидается, что эксперимент завершится до конца 2027 года, сообщает "74.ru".
По словам Клочковой, основными преимуществами данной системы являются отсутствие необходимости у предпринимателей самостоятельного расчета суммы налога, подачи налоговых деклараций и отчетов в систему социального страхования, а также уплата взносов в Фонд социального страхования.
Специальный налоговый режим — особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определённого периода времени, применяемый в случаях и в порядке, установленных Налоговым кодексом и принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами.
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