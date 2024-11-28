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В Челябинской области проведут федеральный эксперимент по новому налоговому режиму

1:51
Экономика

В Челябинской области стартует эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (УСН). Новый специальный налоговый режим начнет действовать с 1 января 2025 года. Законопроект был принят на заседании Заксобрания 28 ноября 2024 года.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Как пояснила исполняющая обязанности министра экономического развития Челябинской области Марина Клочкова, автоматизированная УСН будет предназначена для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, численность сотрудников которых не превышает пяти человек. Годовой доход таких предприятий не должен превышать 60 миллионов рублей, а остаточная стоимость их имущества — 150 миллионов рублей.

Налогоплательщики смогут выбрать, какой из двух объектов налогообложения применять: доходы по ставке в 8% или доходы с учетом уменьшения на расходы по ставке в 20%. При этом специальные льготные ставки, действующие в Челябинской области, использовать не получится. Также исключено одновременное применение других специальных налоговых режимов.

Налог будет рассчитываться автоматически налоговым органом на основе данных контрольно-кассовой техники обслуживающего банка и информации, представленной в личном кабинете налогоплательщика.

Ожидается, что эксперимент завершится до конца 2027 года, сообщает "74.ru".

По словам Клочковой, основными преимуществами данной системы являются отсутствие необходимости у предпринимателей самостоятельного расчета суммы налога, подачи налоговых деклараций и отчетов в систему социального страхования, а также уплата взносов в Фонд социального страхования.

Уточнения

Специальный налоговый режим — особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определённого периода времени, применяемый в случаях и в порядке, установленных Налоговым кодексом и принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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