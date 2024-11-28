США предпринимают попытки на ограничение амбиций Китая в области полупроводниковых технологий

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Похоже, нефть уже теряет позиции в качестве источника жизненной силы экономики. Полупроводниковые технологии сегодня стали достаточно серьезными соперниками ископаемого топлива.

Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal Чип памяти DRAM

На жизненно важной арене США предпринимают попытки сохранить лидерство, однако Китай также не собирается отступать, сообщает Bloomberg.

Многие устройства в современном мире состоят уже из микросхем. За чипами — будущее. К примеру, любое нажатие кнопки в автомобиле, напичканном гаджетами, требует наличия чипов.

Большая часть ведущих мировых полупроводниковых технологий разрабатывается в США, но сегодня в производстве микросхем лидируют уже Тайвань и Южная Корея. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), южнокорейская Samsung Electronics Co. и американская Intel Corp. — три ведущие мировые корпорации.

Между тем за Китаем — огромный рынок, где также нужны чипы. Производители микросхем в этой стране по-прежнему зависят от американских и других зарубежных технологий. Ведущие китайские технологические компании, в том числе Huawei Technologies Co., попали в так называемый чёрный список США. Однако Китай не сидит сложа руки. Во что это выльется в будущем, покажет время.

А пока идет "борьба" за Тайвань. США он жизненно необходим. Неудивительно, что США вводят экспортный контроль и импортные пошлины, чтобы сдержать амбиции Китая по производству чипов. Однако Китай не спит. Дракон не покидает море.

Уточнения

Чип микросхе́ма — микроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.



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