США предпринимают попытки на ограничение амбиций Китая в области полупроводниковых технологий

Похоже, нефть уже теряет позиции в качестве источника жизненной силы экономики. Полупроводниковые технологии сегодня стали достаточно серьезными соперниками ископаемого топлива.
На жизненно важной арене США предпринимают попытки сохранить лидерство, однако Китай также не собирается отступать, сообщает Bloomberg.
Многие устройства в современном мире состоят уже из микросхем. За чипами — будущее. К примеру, любое нажатие кнопки в автомобиле, напичканном гаджетами, требует наличия чипов.
Большая часть ведущих мировых полупроводниковых технологий разрабатывается в США, но сегодня в производстве микросхем лидируют уже Тайвань и Южная Корея. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), южнокорейская Samsung Electronics Co. и американская Intel Corp. — три ведущие мировые корпорации.
Между тем за Китаем — огромный рынок, где также нужны чипы. Производители микросхем в этой стране по-прежнему зависят от американских и других зарубежных технологий. Ведущие китайские технологические компании, в том числе Huawei Technologies Co., попали в так называемый чёрный список США. Однако Китай не сидит сложа руки. Во что это выльется в будущем, покажет время.
А пока идет "борьба" за Тайвань. США он жизненно необходим. Неудивительно, что США вводят экспортный контроль и импортные пошлины, чтобы сдержать амбиции Китая по производству чипов. Однако Китай не спит. Дракон не покидает море.
Чип микросхе́ма — микроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.
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