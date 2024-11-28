Эксперты спрогнозировали рост промышленности РФ на 3,5% в 2024 году

По данным, представленным в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), прирост объёмов промышленного производства в России в 2024 году ожидается не менее 3,5%.
Основной причиной роста является инерционный эффект, однако эксперты уверены, что ряд секторов продолжит демонстрировать положительную динамику и в будущем. К таким отраслям относятся пищевая и химическая промышленность, а также, в определённой степени, машиностроение, отмечают специалисты ЦМАКП.
Кроме того, в сентябре Министерство экономического развития скорректировало свои прогнозные показатели, увеличив ожидаемый рост в 2024 году с 2,5% до 4%. В октябре же темп роста составил 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что произошло после увеличения на 3,2% в сентябре, передают "Известия".
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