Эксперты спрогнозировали рост промышленности РФ на 3,5% в 2024 году

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным, представленным в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), прирост объёмов промышленного производства в России в 2024 году ожидается не менее 3,5%.

Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий на заводе

Основной причиной роста является инерционный эффект, однако эксперты уверены, что ряд секторов продолжит демонстрировать положительную динамику и в будущем. К таким отраслям относятся пищевая и химическая промышленность, а также, в определённой степени, машиностроение, отмечают специалисты ЦМАКП.

Кроме того, в сентябре Министерство экономического развития скорректировало свои прогнозные показатели, увеличив ожидаемый рост в 2024 году с 2,5% до 4%. В октябре же темп роста составил 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что произошло после увеличения на 3,2% в сентябре, передают "Известия".

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