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Льготы и выплаты для пенсионеров — в каких случаях потребуется подача заявления

1:30
Экономика

В соответствии с информацией, предоставленной деканом факультета права НИУ ВШЭ Вадимом Виноградовым, обозначены льготы и выплаты для пенсионеров, в получении которых требуется подача заявления.

Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону
Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

В первую очередь это касается ежемесячной денежной выплаты, предназначенной для федеральных льготников. Чтобы ее оформить, необходимо подать заявление в Социальный фонд России, заполнив соответствующие документы через портал Госуслуг или в многофункциональном центре (МФЦ).

Пенсионеры, имеющие статус инвалида I группы, достигшие 80-летнего возраста или содержащие на иждивении нетрудоспособных родственников, могут рассчитывать на фиксированную выплату к своей пенсии в увеличенном размере. Для получения данной выплаты также потребуется подача заявления в Социальный фонд России.

Кроме того, те, кто проработал в сельском хозяйстве более 30 лет, могут получить дополнительно 25% к фиксированной выплате к своей страховой пенсии.

Если у пенсионеров отсутствует необходимый трудовой стаж или пенсионные баллы, они могут подать заявление на получение социальной пенсии, которое тоже рассматривается Социальным фондом России.

Существуют и другие варианты увеличения дохода пенсионеров: это субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы превышает определённую долю в общем семейном доходе, а также налоговый вычет при покупке недвижимости.

Уточнения

Субси́дия — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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