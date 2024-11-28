В Германии из-за низкой ветрогенерации снова подскочили цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию в Германии подскочили, поскольку спад в производстве энергии из ветра вынуждает переходить на более дорогое ископаемое топливо — уголь, газ и нефть.

Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветряная мельница

Из-за слабого ветра выработка электроэнергии снизилась примерно до 5 гигаватт по сравнению с пиковым значением в 46,6 гигаватт ранее. Снижение выработки электроэнергии, согласно прогнозам, продлится до начала декабря.

Согласно данным брокеров, цена электроэнергии в Германии за сутки выросла на 49% до 144,25 евро за мегаватт-час. Тем не менее, это ниже пика в 236 евро за мегаватт-час в начале ноября, когда страна так же была вынуждена использовать больше ископаемого топлива,сообщает Bloomberg.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



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