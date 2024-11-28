Казалось, хуже уже не будет — спрогнозирован курс доллара на ближайший месяц

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук Николай Кульбака проанализировал недавний рост курса доллара и поделился своими прогнозами на ближайшее время. Эксперт полагает, что до конца года курс доллара, скорее всего, не достигнет отметки в 120 рублей.

Фото: Kandinsky Мужчина держит доллары

"До Нового года навряд ли, а о перспективе на следующий год сказать сложно, потому что в принципе, скорее всего, будут какие-то отскоки. Будут колебания, но в среднем курсу предстоит дальше слабеть потихонечку", — сказал экономист.

Экономист также объяснил, что ключевую роль в формировании курса рубля играют экспорт и импорт. Рост импорта повышает спрос на иностранную валюту, что ведет к ослаблению рубля. Напротив, увеличение объемов экспорта способствует укреплению национальной валюты, сообщает "Царьград".

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Официальный курс иностранных валют по отношению к рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.



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