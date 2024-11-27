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Россия столкнулась с ускорением инфляции до 8,78%

0:52
Экономика

Годовая инфляция в России продолжила набирать обороты, достигнув 8,78% в период с 17 по 25 ноября, согласно данным Минэкономразвития.

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM
Стопки монет

За последнюю неделю потребительская инфляция составила 0,36%. При этом в секторе продовольствия темпы роста цен замедлились до 0,66%, включая снижение роста цен на плодоовощную продукцию до 3,8% и на другие продукты — до 0,32%.

В сегменте непродовольственных товаров отмечается снижение темпов роста цен до 0,15%. Особенно заметно подешевели электронные и бытовые приборы, а также замедлился рост цен на легковые автомобили.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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