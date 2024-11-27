ФНС напомнила россиянам о сроке оплаты налога на имущество

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная налоговая служба (ФНС) России напомнила гражданам о необходимости оплатить налог на имущество до 2 декабря 2023 года.

Фото: ФНС is licensed under public domain Налог

Ведомство предупреждает, что за несвоевременную оплату с первого дня просрочки будут начисляться пени, а в дальнейшем может последовать судебное разбирательство.

Для льготных категорий граждан предусмотрены проактивные меры. По словам руководителя ФНС Даниила Егорова, 95% льготников, или около 12,5 млн человек, освобождены от уплаты налога полностью или частично без необходимости подачи заявлений. Те, кто не получил налоговое уведомление за 2023 год и не имеют льгот, могут обратиться в любой налоговый орган, МФЦ или воспользоваться электронными сервисами, включая "Личный кабинет налогоплательщика".

Оплатить налог возможно через несколько удобных каналов, таких как портал "Госуслуги", личный кабинет ФНС, банки, почтовые отделения или местные администрации. Срок рассмотрения заявлений для получения налогового уведомления не превышает пяти рабочих дней.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



Иму́щество — совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность.



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