Грузия стоит на распутье: ЕС или свободная торговля

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что вступление Грузии в Европейский союз в текущий момент может нанести серьезный удар по экономике страны.

Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0 Грузинский флаг

По его словам, выполнение всех ограничений, действующих на территории ЕС, приведет к экономическим потерям и ухудшению условий торговли. Выступая на телеканале "Рустави 2", он подчеркнул, что Грузия должна подготовиться к членству в Евросоюзе так, чтобы это решение стало выгодным для страны.

Папуашвили отметил, что на сегодняшний день Грузия активно сотрудничает с множеством стран, включая государства СНГ, с которыми у нее установлен режим свободной торговли и безвизовый режим. Однако вступление в ЕС потребует от Тбилиси введения визового режима с рядом стран, а также отказа от свободной торговли с теми государствами, с которыми этот режим ранее был установлен.

Политик подчеркнул необходимость стратегического подхода к интеграции с Евросоюзом. По его мнению, Грузия должна вступить в ЕС только тогда, когда сможет избежать ущерба для своей экономики, сохранив действующие преимущества международного сотрудничества.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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