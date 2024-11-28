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Президент Кубы выразил признательность за плодотворную работу российской Зарубежнефть

0:47
Экономика

Президент Кубы Мигель Диас-Канель во вторник провел встречу с генеральным директором российской компании "Зарубежнефть" Сергеем Кудряшовым, во время которой выразил благодарность за работу на кубинской земле.

Нефтяная скважина
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0
Нефтяная скважина

"Зарубежнефть" с 2011 года совместно с государственной кубинской компанией Cupet реализует проект по увеличению нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", расположенном на северном побережье Кубы, в 30 км от Гаваны.

Осенью 2019 года компания из России начала экспериментальное бурение горизонтальных скважин на этом месторождении, ресурсы которого оцениваются в 3,7 миллиарда тонн. Об этом сообщает ТАСС.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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