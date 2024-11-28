В Адыгее запустят производство полимерной продукции

Группа компаний "Прогресс Агро" собирается открыть производство полимерной продукции на своем заводе в Майкопе (Адыгея) до конца 2024 года. Полная производственная мощность предприятия будет достигнута в 2025 году.
Представители компании отметили, что холдинг намерен производить разнообразный ассортимент продукции, востребованной в различных сферах, включая строительство, сельское хозяйство и грузоперевозки, как сообщает пресс-служба компании РБК Краснодар.
В ассортименте будут мешки для фасовки сахара и муки, вагонные вкладыши всех типов, а также биг-бэги. Предприятие также планирует выпускать различные виды пленки и мультифиламентных нитей.
Полиме́ры (от греч. πολύ «много» + μέρος «часть») — вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями. Полимерами могут быть неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества.
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