В Unilever заявили, что компания ушла из России не из-за конфликта на Украине

Генеральный директор Unilever Хейн Шумахер сообщил, что уход компании из России произошел из-за утраты контроля над российским бизнесом, а не в результате конфликта на Украине.
Он отметил, что это решение стало для него самым трудным за полтора года работы на посту главы корпорации.
10 октября российская группа компаний "Арнест" объявила о завершении сделки по покупке бизнеса Unilever в России и Белоруссии.
В рамках этой сделки были переданы активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.
"Арнест" более 17 лет производила для Unilever косметику и товары бытовой химии как для внутреннего рынка, так и для экспорта.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
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