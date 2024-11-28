В Unilever заявили, что компания ушла из России не из-за конфликта на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор Unilever Хейн Шумахер сообщил, что уход компании из России произошел из-за утраты контроля над российским бизнесом, а не в результате конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Niko de stoko, CC BY-SA 4.0 Шампунь

Он отметил, что это решение стало для него самым трудным за полтора года работы на посту главы корпорации.

10 октября российская группа компаний "Арнест" объявила о завершении сделки по покупке бизнеса Unilever в России и Белоруссии.

В рамках этой сделки были переданы активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

"Арнест" более 17 лет производила для Unilever косметику и товары бытовой химии как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».





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