Одобрен федеральный бюджет на 2025—2027 годы

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ожидается, что доходы федерального бюджета в 2025 году достигнут 40,29 трлн рублей, а расходы составят 41,46 трлн рублей. Инфляция запланирована на уровне 4,5%. Эти данные представлены в законе о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, который был поддержан Советом Федерации на 580-м пленарном заседании.

Фото: kremlin.ru by duma.gov.ru, CC BY 4.0 Заседание Госдумы РФ

Прогнозируется, что доходы бюджета в 2025 году составят 40,29 трлн рублей, в 2026 — 41,84 трлн рублей, а в 2027 — 43,15 трлн рублей. Расходы в эти годы будут равны 41,46 трлн рублей, 44 трлн рублей и 45,91 трлн рублей соответственно. Таким образом, бюджетный дефицит составит 1,17 трлн рублей в 2025 году, 2,18 трлн рублей в 2026 году и 2,76 трлн рублей в 2027 году.

Прогнозируемый рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит 2,5% в 2025 году, 2,6% — в 2026 году и 2,8% — в 2027 году. Инфляция ожидается на уровне 4,5% в 2025 году и 4% в следующие два года.

В рамках бюджета будет уделено значительное внимание различным государственным программам. Например, на здравоохранение в 2025 году планируется выделить 1,55 трлн рублей, в 2026 — 1,56 трлн рублей, а в 2027 году — 1,61 трлн рублей, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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