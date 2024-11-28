Эксперт рассказал, в каких случаях можно получить от банка отказ в выдаче кредита

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк может отказать в выдаче займа по нескольким причинам, таким как плохая кредитная история, недостаточный доход и неудовлетворительный залог.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

Как сообщает сайт Москва 24, кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что, прежде чем принять решение, банк проводит оценку кредитной истории заявителя и его финансового состояния. Для улучшения своей кредитной истории эксперт рекомендует взять небольшие займы на более выгодных условиях — это позволит клиенту продемонстрировать банку, что несмотря на прошлые ошибки, были оформлены кредиты, которые погашались вовремя.

Если речь идет о займе под залог, банк будет тщательно оценивать соответствие имущества установленным требованиям.

Ключевым моментом является то, чтобы текущая рыночная стоимость залога была не ниже суммы кредита. Кроме того, имущество должно быть ликвидным, чтобы его можно было продать и получить средства в случае невыполнения обязательств.

Согласно ранее опубликованным данным, в сентябре-октябре 2024 года три четверти опрошенных россиян (75,3%) столкнулись с отказами в кредитах от банков, сообщает "Газета.Ru" с учетом результатов опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования.

Уточнения

Заём (неправильно займ) — вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона (заимодавец) передаёт или обязуется передать в собственность или управление другой стороне (заёмщику) деньги, ценные бумаги или товары, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и качества.



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