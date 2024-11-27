Apple на рынке смартфонов — наблюдается минимальный рост на фоне общего подъёма

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Издание Appleinsider представило анализ состояния Apple на рынке смартфонов в 2024 году. Несмотря на общий рост в индустрии, корпорация продемонстрировала минимальный прирост продаж iPhone.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0 корпорация Apple

По данным International Data Corporation (IDC), глобальный рынок смартфонов показывает рост в 6,2%, в то время как поставки iPhone увеличились всего на 0,4%. Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) также подтверждает восстановление рынка: в октябре объем поставок мобильных устройств вырос на 1,8%, достигнув 29,67 млн единиц.

Аналитики IDC отмечают рекордные результаты Apple в Индии, несмотря на снижение продаж в США, Европе и Китае. Однако прогнозы на 2025 год выглядят более оптимистичными: эксперты ожидают рост поставок iPhone на 3,1%, что превысит предсказанный рост поставок Android-устройств в 1,7%.

Уточнения

Apple ( МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.



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