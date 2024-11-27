Мемуары Меркель стали бестселлером и сделали её миллионером

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Выпуск мемуаров под названием "Свобода" сделал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель миллионером, сообщает газета Bild со ссылкой на неназванного эксперта в сфере книгоиздания.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, CC BY 4.0 Встреча Президента России Владимира Путина с Канцлером Германии Ангелой Меркель 18

По его оценкам, права на издание книги на немецком языке были куплены издательством за сумму от €1,5 до €1,8 млн. Кроме того, книга будет распространяться по всему миру, а в Германии её массово закупят различные фонды и партийные организации.

Издание отмечает, что мемуары экс-канцлера выйдут сразу в 30 странах, включая Россию и Китай. Размер пенсии Меркель составляет порядка €15 тысяч, а новый литературный проект значительно увеличил её доходы.

Как сообщает корреспондент ТАСС, мемуары, вышедшие тиражом в 736 страниц и стоимостью €42, раскупили в некоторых магазинах, таких как сеть Thalia, уже через два часа после открытия.

В книге Ангела Меркель делится воспоминаниями о своей работе с мировыми лидерами, включая Владимира Путина и Дональда Трампа.

Она вспоминает, что впервые встретилась с российским президентом в июне 2000 года во время его визита в Берлин. По словам Меркель, Путин предпринял значительные усилия, чтобы восстановить роль России как важного игрока на международной арене.

Уточнения

А́нгела Дороте́я Ме́ркель (нем. Angela Dorothea Merkel МФА: , фамилия при рождении — Ка́снер (нем. Kasner); род. 17 июля 1954, Гамбург, ФРГ) — немецкий государственный и политический деятель, учёная-физхимик, доктор естественных наук.



Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



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