Антон Котяков анонсировал возможные изменения в трудоустройстве подростков

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство труда России приступило к анализу действующих правил трудоустройства несовершеннолетних и может пересмотреть список разрешенных рабочих мест. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время правительственного часа в Госдуме, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM Подросток-бариста

Согласно постановлению правительства от 2000 года, подростки не могут работать в местах с вредными производственными факторами. Сейчас ведомство оценивает такие факторы на предприятиях, где благодаря модернизации уровень вредности мог быть снижен.

"Если такие производства действительно будут, то эти места будут исключены из этого перечня, и по ним возможно будет трудоустройство несовершеннолетних", — уточнил министр.

В настоящее время несовершеннолетним гражданам запрещено работать на предприятиях, связанных с шахтами, добычей и обработкой горно-химического сырья, черной металлургией, бурением скважин и нефтехимией.

Подростки могут начать официально работать с 14 лет, но для этого требуется письменное разрешение одного из родителей или опекуна. Разрешение оформляется в свободной форме, пояснила начальник отдела по работе с молодежью центра "Профессии будущего" Вероника Лукьянова.

Ранее эксперты напомнили родителям, что важно обсуждать с детьми особенности трудоустройства и помогать им адаптироваться к первой работе.

Уточнения

Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.



Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.



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