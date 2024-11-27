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Центробанк приостановил покупку валюты до конца 2024 года

Экономика

 Банк России не планирует закупать иностранную валюту на внутреннем рынке до конца 2024 года. Данная норма вступит в силу уже в ближайший четверг, как сообщает пресс-служба Центрального банка.

Банк России
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, CC BY-SA 4.0
Банк России

В регуляторе отметили, что данная мера принята с целью снижения волатильности на финансовых рынках. При этом Банк России продолжит осуществлять продажи иностранной валюты, которые связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. В этом контексте планируется, что объем операций составит 8,4 миллиарда рублей в день, с учетом всех сделок, проведенных фондом в 2023 году.

Также в ЦБ добавили, что решение о восстановлении покупок валюты будет приниматься с учетом текущей ситуации на финансовых рынках. Ожидается, что отложенные операции будут выполнены в 2025 году.

Стоит отметить, что доллар и евро начали резко дорожать на бирже 26 ноября. Сначала они торговались на уровне 105,3 и 110,4 рубля соответственно, а затем уже превысили отметки в 117 и 111,2 рубля.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и в зависимости от контекста.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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