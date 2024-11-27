Молдавия не признаёт задолженность за газ перед Газпромом

Молдавская сторона отказалась признавать задолженность за газ в размере 709 миллионов долларов, которую озвучили представители "Газпрома".
Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов по результатам переговоров с представителями компании в Санкт-Петербурге.
По словам Парликова, Молдавия не примет такой долг, о чем было объявлено российской стороне и предложено покрыть лишь незначительную часть кредита — 8,6 миллионов долларов. Однако российская сторона отказалась признавать результаты молдавского аудита. Также от "Газпрома" не поступило альтернативное мнение.
"Мы обратились с просьбой, чтобы они сформировали свою позицию и проинформировали нас. На данный момент мы остаемся на позиции выводов аудита", — заключил министр энергетики Молдавии.
Ауди́т (от лат. audit «слушает» ← audio) — под аудитом понимается исключительно деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтерской) отчётности и данных учёта, и выражение по результатам такой проверки обоснованного независимого мнения аудитора о достоверности такой отчётности в форме письменного аудиторского заключения.
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