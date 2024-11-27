Молдавия не признаёт задолженность за газ перед Газпромом

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молдавская сторона отказалась признавать задолженность за газ в размере 709 миллионов долларов, которую озвучили представители "Газпрома".

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0 Газ

Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов по результатам переговоров с представителями компании в Санкт-Петербурге.

По словам Парликова, Молдавия не примет такой долг, о чем было объявлено российской стороне и предложено покрыть лишь незначительную часть кредита — 8,6 миллионов долларов. Однако российская сторона отказалась признавать результаты молдавского аудита. Также от "Газпрома" не поступило альтернативное мнение.

"Мы обратились с просьбой, чтобы они сформировали свою позицию и проинформировали нас. На данный момент мы остаемся на позиции выводов аудита", — заключил министр энергетики Молдавии.

Уточнения

Ауди́т (от лат. audit «слушает» ← audio) — под аудитом понимается исключительно деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтерской) отчётности и данных учёта, и выражение по результатам такой проверки обоснованного независимого мнения аудитора о достоверности такой отчётности в форме письменного аудиторского заключения.





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