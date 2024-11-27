В России многие должники столкнулись с блокировкой банковских счетов и карт

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие люди сталкиваются с блокировкой банковских счетов и карт из-за долгов. Даже после погашения долга счета могут оставаться заблокированными.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Издание argumenti.ru в качестве примера приводит историю Дмитрия Вохмина из Тюмени, который потерял работу и не смог платить по кредиту.

Банк отказался предоставить Вохмину рассрочку, и долг начал расти. Вскоре все же Дмитрий полностью рассчитался с долгом, но счета остались заблокированными. Затем начались проблемы с судебными приставами: Дмитрий не мог дозвониться до них и попасть на прием.

На Госуслугах отображались разные суммы задолженности, что вызывало недоумение у Вохмина.

Однако визит в кабинет приставов не дал результата, деньги продолжали списываться. В банке тоже не могли разблокировать карту, так как там не получили постановление о закрытии дела от приставов.

Дмитрий собрал документы, однако приставы не снимали арест. Теперь мужчина консультируется с юристами, чтобы доказать, что он больше ничего не должен.

К сожалению, многие должники жалуются на невозможность дозвониться и решить вопросы с приставами. Приставы не торопятся снимать аресты, что приводит к двойному наказанию.

Эксперты рекомендуют в случае, если долг погашен, но арест не снят, подавать жалобу на приставов, либо обратиться в прокуратуру.

Уточнения

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