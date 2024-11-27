В России многие должники столкнулись с блокировкой банковских счетов и карт

Многие люди сталкиваются с блокировкой банковских счетов и карт из-за долгов. Даже после погашения долга счета могут оставаться заблокированными.
Издание argumenti.ru в качестве примера приводит историю Дмитрия Вохмина из Тюмени, который потерял работу и не смог платить по кредиту.
Банк отказался предоставить Вохмину рассрочку, и долг начал расти. Вскоре все же Дмитрий полностью рассчитался с долгом, но счета остались заблокированными. Затем начались проблемы с судебными приставами: Дмитрий не мог дозвониться до них и попасть на прием.
На Госуслугах отображались разные суммы задолженности, что вызывало недоумение у Вохмина.
Однако визит в кабинет приставов не дал результата, деньги продолжали списываться. В банке тоже не могли разблокировать карту, так как там не получили постановление о закрытии дела от приставов.
Дмитрий собрал документы, однако приставы не снимали арест. Теперь мужчина консультируется с юристами, чтобы доказать, что он больше ничего не должен.
К сожалению, многие должники жалуются на невозможность дозвониться и решить вопросы с приставами. Приставы не торопятся снимать аресты, что приводит к двойному наказанию.
Эксперты рекомендуют в случае, если долг погашен, но арест не снят, подавать жалобу на приставов, либо обратиться в прокуратуру.
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