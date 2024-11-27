Цифры растут! Раскрыт заработок российских водителей

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Осенью этого года в России отмечен значительный рост зарплатных предложений для водителей. Средний показатель за полный рабочий день увеличился почти на 25% по сравнению с прошлым годом, достигнув 120,2 тысячи рублей, сообщает "Прайм" со ссылкой на данные платформы "Авито Работа".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

В исследовании отмечается, что такая динамика связана с кадровым дефицитом, наблюдаемым по всей стране, а также с расширением автопарков. Наибольший рост зарплат зафиксирован у водителей автокранов — им стали предлагать в среднем 136,5 тысячи рублей в месяц, что на 41% больше, чем год назад.

Следующими по темпам роста идут водители автовышек, чьи зарплаты увеличились на 34% и составили 98,3 тысячи рублей в месяц. Замыкают тройку водители-экспедиторы, которым стали предлагать на 27% больше — в среднем 112,5 тысячи рублей.

Директор категории "Такси, транспорт и логистика" Артём Егоренков пояснил, что дефицит квалифицированных специалистов заставляет работодателей не только повышать зарплаты, но и предлагать дополнительные льготы для привлечения кандидатов.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).



За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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