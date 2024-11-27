Европу ждёт беда! Газпром готовится к остановке транзита газа через Украину

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская компания "Газпром" не намерена продолжать транзит газа через Украину для поставок в Европу, передает Reuters. Однако планы на 2025 год пока находятся на стадии обсуждения и не получили окончательного утверждения.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0 газ

По информации источника агентства, "Газпром" предполагает снижение экспорта газа в страны дальнего зарубежья до 39 миллиардов кубометров в 2025 году. Причиной ожидаемого сокращения станет прекращение транзита через территорию Украины.

При этом термин "дальнее зарубежье" в компании обычно связывают с Европой и Турцией, уточняется в материале.

В свою очередь, вице-премьер Молдавии Олег Серебрян ранее заявил, что возможная остановка поставок газа "Газпромом" в Приднестровье, вызванная прекращением транзита через Украину, может привести к гуманитарному кризису.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



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