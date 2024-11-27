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Орбан: следующий год может быть фантастическим

0:52
Экономика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что 2025 год обещает быть замечательным, если конфликт на Украине будет разрешен.

орбан
Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0
орбан

"Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы", — спрогнозировал Орбан в соцсети Facebook*.

Ранее он представил бюджет "мирных времен" на 2025 год, который предполагает экономический рост на уровне 3-5% и меры социальной поддержки для граждан. Орбан также подчеркнул, что страна планирует придерживаться экономического нейтралитета, основанного на приоритете экономической выгоды над политическими и идеологическими вопросами, передает ТАСС.

*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

Уточнения

Нейтралите́т (нем. Neutralität, от лат. neuter — ни тот, ни другой), в международном праве — неучастие в войне, а в мирное время отказ от участия в агрессивных военно-политических блоках и неприсоединение к ним, а также сокращение военных арсеналов и бюджетных расходов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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