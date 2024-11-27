Серебрян: прекращение поставок газа из России в Приднестровье будет катастрофой и для Молдавии

В случае, если Россия прекратит поставки газа в Приднестровье после остановки транзита через Украину, это станет не просто кризисом для Молдавии, но и настоящей гуманитарной катастрофой.

Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM Газовое оборудование

Об этом 26 ноября заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян. Он отметил, что любое государство должно избежать подобной ситуации, так как речь идет не о чьих-то личных интересах, а о благосостоянии и стабильности сотен тысяч людей.

"Прекращение поставок газа в Приднестровский регион было бы не просто кризисом, смею сказать, что это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей на левом и на правом берегу Днестра", — сообщил политика телеканалу "Молдова 1".

Уточнения

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή «переворот, ниспровержение; смерть») — крупное неблагоприятное событие (авария, стихийное бедствие и др.), влекущее за собой трагические последствия (разрушения, гибель людей, животных, растительного мира).





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