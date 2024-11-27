Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы как из рекламы, реальные способы вернуть блеск
Как сохранить здоровье и счастье вашей кошки
Как легко и быстро убрать нагар со сковороды за полчаса тем, что вы обычно выбрасываете
Помог скинуть баскетбольному тренеру 90 килограммов! Россиянам назвали шокирующий метод похудения
ТОП-5 надёжных семейных кроссоверов на вторичном рынке
Двухсторонний скотч и другие хитрости для защиты мебели
Эти задачи в саду важнее всего в декабре — успейте сделать
Все тонкости работы с слоеным тестом для пирожков
Ресторанные закуски к новогоднему столу

Серебрян: прекращение поставок газа из России в Приднестровье будет катастрофой и для Молдавии

Экономика

В случае, если Россия прекратит поставки газа в Приднестровье после остановки транзита через Украину, это станет не просто кризисом для Молдавии, но и настоящей гуманитарной катастрофой.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM
Газовое оборудование

Об этом 26 ноября заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян. Он отметил, что любое государство должно избежать подобной ситуации, так как речь идет не о чьих-то личных интересах, а о благосостоянии и стабильности сотен тысяч людей.

"Прекращение поставок газа в Приднестровский регион было бы не просто кризисом, смею сказать, что это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей на левом и на правом берегу Днестра", — сообщил политика телеканалу "Молдова 1".

Уточнения

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή «переворот, ниспровержение; смерть») — крупное неблагоприятное событие (авария, стихийное бедствие и др.), влекущее за собой трагические последствия (разрушения, гибель людей, животных, растительного мира).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Садоводство, цветоводство
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет Аудио 
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Домашние животные
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
ТОП-5 надёжных семейных кроссоверов на вторичном рынке
Двухсторонний скотч и другие хитрости для защиты мебели
Серебрян: прекращение поставок газа из России в Приднестровье будет катастрофой и для Молдавии
Эти задачи в саду важнее всего в декабре — успейте сделать
Все тонкости работы с слоеным тестом для пирожков
Ресторанные закуски к новогоднему столу
Как избежать повреждений двигателя с системой старт-стоп
Как по состоянию шин выявить проблемы в автомобиле
Марсианская загадка: как формировались спутники Красной планеты
Уход за ресницами и бровями зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.