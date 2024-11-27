Для Транснефти увеличена ставка налога на прибыль

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума приняла поправку в Налоговый кодекс РФ сразу во втором и третьем чтениях, согласно которой ставка налога на прибыль для "Транснефти" будет повышена с 2025 года до 40% вместо прежних 25%.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0 Добыча нефти

Эта инициатива была выдвинута правительством РФ ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Ранее ТАСС, ссылаясь на копию документа с предложениями, сообщал, что увеличение ставки налога на прибыль для "Транснефти" будет действовать в период с 2025 по 2030 год.

Предполагается, что 23% от новой ставки налога будет направлено в федеральный бюджет, а 17% — в региональный.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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