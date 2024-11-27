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G7 завершает работу по выделению Киеву $50 млрд за счёт активов России

0:54
Экономика

США и союзники по G7 завершают процесс выделения Украине 50 миллиардов долларов, которые будут получены за счёт замороженных российских активов.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM
Деньги

Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7. Он подчеркнул, что эта сумма обеспечена замороженными российскими суверенными активами.

Блинкен также отметил, что на прошлой неделе Вашингтон объявил о новых санкциях против российского финансового сектора, включая Газпромбанк. Он добавил, что можно ожидать дальнейших действий со стороны G7.

Ранее сообщалось, что Чехия планирует отказаться от покупки нефти из России. Для решения проблема чешская сторона нарастила мощности нефтепровода TAL. 

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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