Индия нарастит импорт нефтегазового оборудования из России

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках двухдневной деловой миссии в Мумбаи, Индия, российские производители нефтегазового оборудования провели более 120 встреч, на которых обсуждали поставки своей продукции и услуг в этой сфере.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bardot, CC BY-SA 4.0 Флаг Индии

Участниками стали 12 российских компаний, которые представили различные виды оборудования и сервисов для нефтегазовой отрасли, включая системы видеорегистрации, контроль параметров бурения, геолого-геофизические работы и другие технологические решения, сообщает РИА Новости.

Экспонаты, такие как датчики давления, расходомеры и газоанализаторы, вызвали интерес у индийских партнеров, что открывает перспективы для расширения сотрудничества и увеличения поставок в Индию.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



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