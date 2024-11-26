Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Qatar Energy приступила к строительству крупнейшего в мире завода по производству "голубого" аммиака, который расположится на юго-востоке страны.

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov, CC BY 3.0 Завод

Мощность нового объекта составит 1,2 млн тонн аммиака в год, а также предусмотрены установки для улавливания и хранения CO2 с объемом закачки до 1,5 млн тонн в год.

Этот проект представляет собой важный шаг в развитии программы "чистой" энергии в Катаре. Для компании это новый этап в применении природного газа, и, несмотря на то, что завод строится самостоятельно, ей будет помогать местная Qatar Fertiliser Company.

Реализация такого проекта подчеркнет растущие усилия страны по сокращению углеродных выбросов и продвижению устойчивых энергетических решений.

Уточнения

Ка́та́р (араб. قَطَرْ‎ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.



Аммиа́к (нитрид водорода, гидрид азота, аммониа́к, химическая формула — NH 3 ) — бинарное неорганическое химическое соединение, молекула которого состоит из одного атома азота и трёх атомов водорода.



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