Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака

Qatar Energy приступила к строительству крупнейшего в мире завода по производству "голубого" аммиака, который расположится на юго-востоке страны.
Мощность нового объекта составит 1,2 млн тонн аммиака в год, а также предусмотрены установки для улавливания и хранения CO2 с объемом закачки до 1,5 млн тонн в год.
Этот проект представляет собой важный шаг в развитии программы "чистой" энергии в Катаре. Для компании это новый этап в применении природного газа, и, несмотря на то, что завод строится самостоятельно, ей будет помогать местная Qatar Fertiliser Company.
Реализация такого проекта подчеркнет растущие усилия страны по сокращению углеродных выбросов и продвижению устойчивых энергетических решений.
Ка́та́р (араб. قَطَرْ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.
Аммиа́к (нитрид водорода, гидрид азота, аммониа́к, химическая формула — NH3) — бинарное неорганическое химическое соединение, молекула которого состоит из одного атома азота и трёх атомов водорода.
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