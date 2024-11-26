Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеи для создания уютной атмосферы в ванной комнате любого стиля
В России создали ультраточные чип-резисторы для сложной техники
Лучший маникюр для визуальной коррекции крупных пальцев
УАЗ буханку призвали отнести к тракторам
Печём хрустящие и нежные венские вафли всего за несколько минут — это и правда быстро
Как шоппинг превращается в кошмар: распространенные ошибки
Хоккеист Макбэйн получает угрозы из-за травмы Овечкина
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России

Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака

0:52
Экономика

Qatar Energy приступила к строительству крупнейшего в мире завода по производству "голубого" аммиака, который расположится на юго-востоке страны.

Завод
Фото: panoramio.com by Ilya Makarov, CC BY 3.0
Завод

Мощность нового объекта составит 1,2 млн тонн аммиака в год, а также предусмотрены установки для улавливания и хранения CO2 с объемом закачки до 1,5 млн тонн в год.

Этот проект представляет собой важный шаг в развитии программы "чистой" энергии в Катаре. Для компании это новый этап в применении природного газа, и, несмотря на то, что завод строится самостоятельно, ей будет помогать местная Qatar Fertiliser Company.

Реализация такого проекта подчеркнет растущие усилия страны по сокращению углеродных выбросов и продвижению устойчивых энергетических решений.

Уточнения

Ка́та́р (араб. قَطَرْ‎ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.

Аммиа́к (нитрид водорода, гидрид азота, аммониа́к, химическая формула — NH3) — бинарное неорганическое химическое соединение, молекула которого состоит из одного атома азота и трёх атомов водорода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно
Красота и стиль
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно Аудио 
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Авто
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев Аудио 
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
В России создали ультраточные чип-резисторы для сложной техники
Лучший маникюр для визуальной коррекции крупных пальцев
УАЗ буханку призвали отнести к тракторам
Печём хрустящие и нежные венские вафли всего за несколько минут — это и правда быстро
Как шоппинг превращается в кошмар: распространенные ошибки
Хоккеист Макбэйн получает угрозы из-за травмы Овечкина
Эта статья спасет вашу дачу зимой: открываем заклинившие двери
Самые странные вещи, по мнению голландца, которые он делал в России
Как приготовить венгерский гуляш: идеальное блюдо для зимы
Катар строит крупнейший завод по производству голубого аммиака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.