В ФРГ тысячи автомобилей простаивают на парковках из-за падения спроса

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Германии на площадке логистической компании CAT простаивают почти 6 тыс. новых автомобилей, в том числе электрокаров, на сумму порядка €300 млн.

Фото: freepik.com by frimufilms, PDM Подземная парковка

Причиной этого стал дефицит спроса на машины, что привело к переполненности перевалочных пунктов. Многие автомобили стоят там более года.

По данным Федерального управления автомобильного транспорта ФРГ, регистрация новых автомобилей в 2024 году снизилась на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, а продажи Audi упали на 17,9%.

Экономисты связывают это с высокими ценами и проблемами с электрификацией автопроизводства. В то же время компания CAT получает выгоду от сложившейся ситуации, взимая плату с производителей за парковочные места.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



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