Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Лондоне Букингемский дворец закроют на три года — близится масштабная реконструкция
Эти необычные кустарники превратят ваш сад в произведение искусства
Почему турецкая кухня завораживает туристов со всего мира
Левши и правши: почему мозг подростков работает по-разному
Как быть красивой без макияжа: секреты естественной красоты
Рецепт идеального куриного бульона: от старинных традиций к современным кухонным хитростям
Плакаты с этими авто украшали стены подростков в 80 — 90-е годы прошлого века
Каких кошек выбирать, чтобы реже обращаться к ветеринару
Как привести чёлку в порядок, если времени в обрез?

В ФРГ тысячи автомобилей простаивают на парковках из-за падения спроса

0:55
Экономика

В Германии на площадке логистической компании CAT простаивают почти 6 тыс. новых автомобилей, в том числе электрокаров, на сумму порядка €300 млн.

Подземная парковка
Фото: freepik.com by frimufilms, PDM
Подземная парковка

Причиной этого стал дефицит спроса на машины, что привело к переполненности перевалочных пунктов. Многие автомобили стоят там более года.

По данным Федерального управления автомобильного транспорта ФРГ, регистрация новых автомобилей в 2024 году снизилась на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, а продажи Audi упали на 17,9%.

Экономисты связывают это с высокими ценами и проблемами с электрификацией автопроизводства. В то же время компания CAT получает выгоду от сложившейся ситуации, взимая плату с производителей за парковочные места.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Садоводство, цветоводство
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Рассказываем, как ухаживать за автомобилем в зимнее время
Эти привычки итальянцев вызывают вопросы у русских
7 заболеваний, при которых запрещено употребление салата оливье даже в новогодние праздники
Загадочный сигнал Крабовидного пульсара получил объяснение
Натуральные масла и акне: что нужно знать
В Турции нашли способ продолжить газовые сделки с Россией
Вот как вкусно приготовить домашние шпроты
Простые салаты с огурцами для здоровья и фигуры
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Эффективные методы реанимации орхидей с гнилыми корнями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.