В Турции нашли способ продолжить газовые сделки с Россией

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Анкаре сообщили, что Турция и Россия продолжают расчет за газ в национальных валютах.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0 Флаг Турции

Представитель банковского консалтинга отметил, что для этой цели используется банк Emlak Katılım, который обслуживает сделки в рублях и лирах, сообщает ТАСС.

Несмотря на санкции США в отношении Газпромбанка, у Турции нет ограничений на оплату газа. Однако, как уточнил источник, существуют некоторые сложности, связанные с размерами комиссии. При этом, если стороны соглашения договорятся, этот банк может проводить необходимые операции без помех.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.